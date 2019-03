El bikini de menos de 15 euros de Paula Echevarría para despedir el verano

Paula Echevarría sabe de estilos y eso no es secreto para nadie. Y es que no hay cosa que la actriz comparta en sus redes que no sea de influencia para muchas mujeres.

Ahora la intérprete ha publicado una foto en la que se ve al borde de la piscina muy sexy luciendo un bikini que ha dejado 'locas' a sus seguidoras.

Un tesoro de prenda que ha sacado a relucir en sus redes sociales y que para nuestra sopresa... ¡Se puede comparar por menos de 15 euros!

El traje de baño es de Etam y tiene un top con tirantes extraíbles anudados al cuello que cuesta menos de 10 euros y una braguita de colores llamativos con estampado boho que puedes conseguir por 5 euros.