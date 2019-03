Beyoncé vuelve rubia, motera y con tatuajes

La cantante anunció en enero de 2010 que necesitaba un descanso: "Me gustaría tomar unos seis meses y no entrar en el estudio. Necesito tiempo para inspirarme y hacer cosas de nuevo".



Dicho y hecho. Beyoncé durante este receso ha hecho muy pocas apariciones. Una de ellas ha sido en el polémico videoclip 'Telephone', en el que actúa con Lady Gaga.



Ahora, ha vuelto para promocionar la campaña de otoño de House of Deréon, la línea de ropa que diseña con su madre y de la que es imagen.



Las imágenes hablan por sí mismas. Esta vez, la diva ha querido dar un giro más provocador y sensual a su firma. Rubia, con moto y tatuajes. Así aparece la estadounidense, más salvaje y sexy que nunca.



Beyoncé ha definido la colección como "una chica pin-up de 1960 conoce a un motero futurista". De paso, ha aprovechado para promocionar su nueva canción 'Why don't you love me'.