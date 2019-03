Berta Collado y Javier Calvo no se resisten a las nuevas gafas de Marc Jacobs

La sala Joy Eslava de Madrid fue anoche testigo de la presentación de las nuevas gafas de sol de Marc Jacobs. Una ‘Fiesta Marc’ que nuestras celebrities no quisieron perderse e hicieron de la noche madrileña una de las más ‘soleadas’ de la historia.

Así, pudimos ver luciendo palmito a la guapísima Berta Collado, con un conjunto de camisa transparente negra y pantalón ancho blanco; a Almudena Fernández, espectacular con un rollito muy ‘country’ a la par que favorecedor, o a Natalia Sánchez, más clásica que sus compatriotas pero monísima como siempre.

Y entre tanta guapérrima ‘made in Spain’ no podían faltar nuestros guapos nacionales. Javier Calvo, muy moderno con jeans y camisa ajustada de algodón en azul; Fernando Andina, con las gafas de sol de esta colección inspirada en los años 80, y a Eloy Azorín que, fiel a su estilo desenfadado, se decantó por un look formado por camiseta y pantalón.

Sin duda, una ‘party’ de altura en la que para remate contó con la ambientación del grupo británico, Hot Chip, consiguiendo revolucionar aún más a nuestras celebrities en este noche tan especial.