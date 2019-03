La protagonista de la serie del momento ‘El Barco’, Blanca Suárez, no para de cosechar éxitos. Presentaciones de películas, festivales, premios, por no hablar de su nuevo novio, el actor Miguel Ángel Silvestre. Su aparición en el Festival de Málaga, con un fabuloso vestido rojo, ha causado tal revuelo que en celebrities hemos decidido analizar sus looks y ver si realmente Blanca, esa mujer de belleza imparable, es toda una trendsetter…

Según el ranking de audiencias, ‘El Barco’ va viento en popa y a toda vela. Así como sus protagonistas. Mario Casas es el ‘carpetero’ por excelencia de todas las teenagers, protagoniza campañas de publicidad, películas… Es el ‘it boy’ del séptimo arte. Y por su parte, Blanca Suárez, en una relación tímida con los medios de comunicación, va avanzando a pasos cada vez más agigantados dentro del star system. Una evolución profesional que necesita una renovación casi diaria de armario: estrenos en diferentes ciudades, festivales, premios, ruedas de prensa… Eventos en los que Blanca debe brillar.

Su belleza imparable la hace ser una de las mujeres más guapas de España, pero… ¿Lo es todo una cara bonita? Por supuesto que no, sino que se lo digan a… bueno, a muchas. Además de sus cualidades interpretativas, Blanca sabe qué ponerse y en qué momento. Por lo pronto, ya nos ha dejado a todos boquiabiertos con ese fabuloso bolso de Louis Vuitton que ha lucido a pleno sol por las calles de Málaga. Un clásico en el que merece la pena invertir ya que puede combinarse con prendas y accesorios versátiles: camiseta básica gris, rebeca oversize, falda denim y gafas XXL. ¿El resultado? Un look a la última.

Dentro de sus prendas fetiche se encuentran las mini-faldas. De su amplia colección elegimos una de cuero con bolsillos y otra color frambuesa, uno de los ‘tonos tendencia’ de esta primavera-verano. Si en tu armario hay prendas parecidas a las minis de Blanca, haz como ella y combínalas con una camiseta, camisa o top blanco, nude, beige… ¡Triunfarás!

Cada vez que Blanca pisa la alfombra roja, suben los decibelios por los gritos desgañitados de sus súper fans. Y, mientras que unas siguen posando con mirada rollo “no sé dónde estoy mirando pero mira lo mona que voy”, ella, al terminar, siempre tiene un hueco para saludar a sus seguidores y hacerse fotos con ellos. Un detalle que muchas deberían anotar en su cuaderno ‘buenas acciones del día’, si es que lo tienen…

Antes hemos dicho que Blanca es una mujer que sabe qué ponerse y cuándo. Y a las pruebas nos remitimos. Si las fotos de antes eran de presentaciones y ruedas de prensa y sus looks se caracterizaban por ser muy trendies y correctos, pisar una alfombra roja ya cambia la cosa. No hay más que ver el maravilloso vestido que lució en la gala de apertura del Festival de Málaga. Derroche de elegancia, glamour, clase, estilo… Una fabulosa y sorprendente evolución que ya la ha posicionado muy alto en el ranking de las mejor vestidas. ¡Enhorabuena!