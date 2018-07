Bella Hadid se tropieza en la pasarela de H&M mientras The Weeknd pone música al desfile

Han pasado unos meses desde que Bella Hadid y The Weeknd pusieron fin a su relación, pero parece que para la modelo la herida no está completamente cerrada. Aunque el cantante ha rehecho su vida sentimental junto a Selena Gomez y parece estar entusiasmado con su nuevo noviazgo, la modelo no consigue olvidarse por completo de su pasada relación, y eso le ha jugado una muy mala pasada durante la Semana de la Moda de París.

Parece que The Weeknd ha conseguido pasar página y que para él Bella ya es historia, pero no podemos decir lo mismo de la maniquí, que sigue poniéndose nerviosa cada vez que él está cerca. Aunque parece que su relación acabó de forma amistosa, la pequeña de las Hadid sigue asimilando la ruptura, tarea que no está siendo fácil, pues cada cierto tiempo sus agendas profesionales se cruzan y coinciden en alguna pasarela.

Al poco de poner punto y final a su relación, coincidieron en el Fashion Show de la emblemática casa de lencería, Victoria's Secret, donde él actuó mientras ella desfilaba. La actitud que tomó la modelo fue de lo más criticada, pues recorrió la pasarela muy seria y aparentemente nerviosa, aunque ella hizo lo posible por esclarecer la polémica.

Ahora, unos meses después, han vuelto a coincidir en el desfile de H&M durante la Semana de la Moda de París. The Weeknd ha tomado el relevo a David Beckham como imagen, y quisieron contar con su colaboración para poner música al desfile, en el que las hermanas Hadid fueron dos de las grandes protagonistas. Este encuentro volvió a poner muy nerviosa a Bella, que tropezó mientras desfilaba.

En el recorrido final que hicieron todas las modelos que tomaron parte del desfile, Gigi quiso apoyar a su hermana, y le dedicó varias miradas cómplices, mientras la pequeña de las Hadid continuaba su camino muy seria, y es que la modelo ya declaró lo complicado que estaba siendo superar su primera ruptura.

Por si fuera poco, la actual novia del cantante, Selena Gomez, también se encontraba en la capital francesa, pero no acudió a la cita de la moda, probablemente para evitar los rumores que habría despertado su aparición junto a The Weeknd.