Bella Hadid reconoce que perdió peso para desfilar para Victoria's Secret

Bella Hadid se convertirá en la compañera de pasarela de su hermana Gigi en el próximo desfile de Victoria's Secret. Hace un par de semanas se desveló que Bella formará parte este año de las tops protagonistas del mayor show de lencería a nivel mundial.

Un paso muy importante en la carrera como modelo de Bella, y es que solo 51 tops son las elegidas para subir a la pasarela y solo 43 de ellas lucirán las tan ansiadas alas.

Pero llegar a desplegar las alas no es tarea fácil, Hadid ha revelado a la revista People que ha perdido peso sin querer debido a una estricta dieta y una dura tabla de ejercicios que está realizando desde que se enteró de que había sido seleccionada: "Realmente no quería perder peso. Me gustaría tener más pecho y trasero, pero no es mi culpa. Había estado comiendo proteína a diario, y haciendo ejercicio durante tres horas intensivas todos los días. Es de locos, lo sé, pero creo que si pones en la mente el objetivo de conseguir algo, lo lograrás".

Además Bella ha reconocido que aunque ha desfilado por algunas de las pasarelas más importantes del mundo, no puede evitar sentir cierto nerviosismo: "Espero que cuando esté allí, no tenga muchos nervios por estar en ropa interior ni me sienta más insegura o peor que las demás".