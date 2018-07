Bella Hadid podría haber encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con The Weeknd

Aunque la vida profesional no para de sonreír a Bella Hadid, en el plano sentimental no está teniendo tanta suerte. Hace unos meses la modelo ponía fin a su noviazgo con The Weeknd después de más de un año de relación. Una ruptura de lo más mediática, debido a las ocasiones en las que debido a sus compromisos profesionales se reencontraron, como el desfile de Victoria's Secret, donde el cantante actuó mientras la modelo recorría la pasarela de la emblemática casa de lencería.

Pero rápidamente The Weeknd encontró quien ocupase su corazón y comenzó una nueva relación con otra estrella musical, Selena Gomez. Ahora que la pareja parece estar atravesando uno de sus momentos más dulces, Bella ha decidido rehacer su vida sentimental.

Durante su estancia en Londres con motivo de la London Fashion Week, parece que la modelo se ha enamorado de nuevo. En la fiesta organizada por Burberry y la revista LOVE, a la que acudió junto a su hermana, Gigi Hadid y su gran amiga Kendall Jenner, uno de los reporteros acreditados del evento llamó la atención de la modelo. Según ha publicado The New York Post Bella no paró de coquetear con el misterioso hombre, con el que compartió numerosas caricias y estuvo susurrándose cosas al oído, tal y como informó un testigo a la publicación mencionada anteriormente.

Esto sería un paso muy importante para la pequeña de las Hadid que se quedó destrozada tras su ruptura con el cantante. "Ha sido mi primera ruptura, y ha tenido lugar en un contexto tan público. Como me siento ajena a todo esto, podría parecer que lo he sobrellevado relativamente bien, pero la verdad es que el dolor está en tu corazón y siento que pesa más que nunca. El amor hace daño, pero estoy segura de que saldré adelante", declaró la modelo al poco de poner punto y final a su historia con The Weeknd.