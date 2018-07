Bella Hadid habla por primera vez sobre su ruptura con The Weeknd

Después de que su ruptura se haya convertido en una de las más sonadas de los últimos tiempos, Bella Hadid ha decidido romper su silencio y ha hablado por primera vez sobre su final con The Weeknd.

La modelo de Victoria's Secret ha concedido una entrevista a Teen Vogue donde confiesa lo mal que lo pasó y cómo vivió ese incómodo momento: "Fue mi primera ruptura o la segunda, después de la de mi caballo y fue muy pública. Como espectador, puede parecer que lo manejé muy bien, pero siempre se queda en tu corazón y siempre se siente mucho".

Y a pesar de que el cantante rápidamente ha rehecho su vida junto a Selena Gomez, la modelo reconoce no tener ningún rencor hacia su ex: "Siempre lo voy a respetar y querer. A veces quieres estar triste o manejarlo diferente, pero al final del día no quieres quemar ese puente que tardaste tanto en construir".