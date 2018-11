Bella Hadid responde a quiénes la critican por su extrema delgadez

Bella Hadid ha tenido que lidiar con una multitud de críticas en una de las semanas más importantes del año. La modelo estadounidense se encuentra preparando el Victoria's Secret Fashion Show 2018 que se celebra el próximo jueves 8 de noviembre, y los usuarios de Instagram se han echado sobre ella después de que publicara una serie de fotografías que han creado una enorme polémica por su delgadez.

"Pruebas de Victoria´s Secret hoy. No puedo esperar a que veáis todos los bonitos outfits... Estoy muy agradecida de formar parte del desfile de nuevo, más feliz y sana que nunca", estas son las palabras que ha publicada la modelo hace un par de días junto a cinco fotografías.

Como era de esperar, esta publicación ha contado con más de 13.000 comentarios de muchos de sus seguidores, y la mayoría se referían al aspecto físico de la modelo. "Eres literalmente solo huesos.Para de promocionar esto, no es saludable. Se supone que eres una modelo a seguir, así que actúa como tal", le comentó uno de los seguidores.

No es la primera vez que la familia Hadid recibe críticas de este tipo. Su hermana Gigi, que también desfilará en el Victoria's Secret Fashion Show 2018, tuvo que lanzar un mensaje el mes de febrero, "No explicaré más cómo se ve mi cuerpo, como cualquier persona, con un tipo de cuerpo que no se adapte a vuestras expectativas de belleza, no debería tener que hacerlo. No juzguen a los otros, las drogas no son lo mío, parad de meterme en ese saco solo porque no entiendan la forma en que mi cuerpo ha madurado", expresó.

Además de las Hadid, son muchas otras las celebrities que se revelan contra este tipo de comentarios negativos referentes a su cuerpo. Uno de los ejemplos es Selena Gomez, que aseguraba hace unos meses no tener que demostrarle nada a nadie con su cuerpo.