Bella Hadid empuja a uno de sus miembros de seguridad para ayudar a una paparazzi

Bella Hadid ha sido una de las modelos elegidas para caminar en el desfile de Michael Kors en Nueva York, donde ha vuelto a brillar sobre la pasarela. Pero un pequeño incidente a la salida del desfile ha estropeado este feliz momento de la top.

Uno de los cinco guardaespaldas que escoltaban a la modelo se ha excedido con uno de los muchos fotógrafos que esperaban a la hermana de Gigi Hadid a la salida del desfile. Tal y como se ve en el vídeo publicado por TMZ, el hombre empuja al fotógrafo cuando intentaba conseguir una foto de Bella.

En ese momento, la modelo no lo dudó y cogió al miembro de seguridad de la chaqueta apartándolo y gritándole que por favor no siguiera empujando al paparazzi. Tras apartar a su guardaespaldas, la ex de The Weeknd se acercó al fotógrafo para preguntarle cómo se encontraba. Sin duda, un gesto que habla muy bien de la top.