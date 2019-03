Bella Hadid confiesa el motivo por el que no sonríe en las fotos

Bella Hadid, una de las top models más importantes del momento, lleva tiempo sembrando la duda entre sus seguidores que no han podido evitar preguntarse el motivo por el que la guapa celebrity nunca sonríe en ninguna de sus fotos.

La modelo ha sido portada de todas las conocidas portadas del mundo de la moda, ha participado en las pasarelas de las firmas de ropa más importantes y ha sido la imagen de muchas campañas publicitarias, pero nunca, en ningún momento se ha podido ver a la hermana de Gigi Hadid sonriendo.

Por fin ha salido a la luz el verdadero motivo: "Me siento incómoda a veces sonriendo delante de la cámara. En realidad, me ha llevado tiempo a entender realmente mi cara", ha dicho la top para una entrevista a The Guardian. Estas declaraciones han dejado a sus fans sin palabras, y es que es una de las modelos más admiradas y reconocidas del mundo de la moda.

Debido a su rostro serio en muchas ocasiones la gente opina que no tiene carisma o que es una antipática, y es por ellos que se sorprenden mucho cuando la conocen en persona: "A veces cuando la gente me conoce, me dice: "Eres tan diferente a lo que esperaba. La gente dice que parezco borde o intimidante por las redes sociales, pero la verdad es que me encanta conectar con gente nueva", ha asegurado la ex de The Weeknd.

"Al principio era muy confiada. Ahora he reculado. Publico cosas que son personales pero no demasiado, cosas que siguen teniendo que ver con mi vida… pero creo que debería de dejar de hacerlo. No lo sé. Es un tema muy raro. A veces sientes que estás sobre expuesta. No creo que deba de haber tanta gente pendiente de la vida de una persona constantemente", confesaba Bella al preguntarle sobre la exposición mediática.