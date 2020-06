CUIDADOS DE LOS PIES

Por fin puedes lucir esas sandalias que te has comprado durante el confinamiento y, para que queden perfectas, los pies tienen que estar bonitos y cuidados. Para ello lo mejor es haber seguido un mantenimiento todo el año con una crema hidratante específica para los pies, pero si no ha sido así, no te preocupes porque hay varios trucos y tratamientos que pueden hacer maravillas en muy poco tiempo.