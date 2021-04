Qué es el alisado brasileño y por qué deberías de hacértelo

Las que me conocéis sabéis que mi pelo es rizado y, aunque me encanta llevarlo así, tenerlo a raya y lucir unos rizos bien definidos supone dedicar mucho tiempo que, en ocasiones, no tengo. Es por ello que con frecuencia opto por llevar el pelo recogido y no lucir mi melena al viento. Cuando se pusieron en contacto conmigo desde Aquarela Peluqueros para invitarme a probar nuevamente su tratamiento de Alisado Brasileño no lo dudé ni un segundo. Es el mejor tratamiento que he probado para mi pelo en mucho tiempo y la verdad, es que el resultado es espectacular ya que alisa el cabello sin dañarlo. Se consigue un liso natural sin encrespamiento y el pelo queda brillante, suave y con la hebra abierta recuperada.

Así que hace un par de semanas acudí a su salón, situado en calle Antonio Toledano, 25. Allí me esperaba la queridísima estilista brasileña Valeria Costa quien, tras analizar mi melena, me recomendó el Alisado Brasileño para reducir el encrespamiento y darle a mi pelo un aspecto liso natural durante unos 3 o 4 meses. La duración del alisado depende del tipo de cabello, la frecuencia de lavado y la época del año. En verano al ir a la playa y la piscina la sal y el cloro acortan la vida del tratamiento.

Este tipo de alisado consigue un liso perfecto sin encrespamiento. Su formulación contiene Queratina y aceites que logran recuperar la salud del pelo a la vez que lo deja liso.

Pero, ¿es lo mismo el Alisado Brasileño y el Alisado con Queratina?

No, y te explico por qué. El protagonista de la fórmula del Alisado Brasileño no el únicamente la queratina, sino la proteína de la seda, los aceites y las vitaminas. La queratina como tal no alisa el cabello, de hecho está presente de manera natural en nuestro pelo en un 80%. Si de verdad la queratina alisará, nadie debería de tener el pelo ondulado o rizado, solo liso, ya que todas nosotras tenemos queratina en nuestro pelo. Lo que aporta esa suavidad después del alisado con los otros ingredientes (vitaminas, aceites y proteína de seda).

Por tanto un tratamiento de queratina lo que hace es que trata el cabello en profundidad aportando algunos beneficios del Alisado Brasileño, pero en realidad no alisa. Disminuye el volumen en un 20% o 30% ya que el pelo tratado suele estar más nutrido y pesar más, pero no es realmente eficaz en ofrecer un liso a todos los tipos de pelo, como sí lo hace el Alisado Brasileño.

Paso a paso

En primer lugar se procede a lavar y secar el cabello, para después aplicar el producto que hará la magia mechón a mechón. Una vez bien distribuido se alisa muy bien todo el cabello con secador. Cuando la melena está perfectamente seca y lisa se pasa la plancha por todo el cabello para enfatizar el alisado. Y ¡voilà! Así de sencillo es todo el proceso del Alisado Brasileño. Eso sí, no podrás lavar tu cabello al menos 3 días, para que el producto penetre perfectamente.

Resultados

Los efectos en mi pelo fueron inmediatos, como podéis ver en la foto del post. El encrespamiento había desaparecido por completo y mi melena estaba nutrida y reestructurada con un brillo impresionante.

Lo he agradecido sobre todo en el tiempo de secado. Antes tardaba unos 45 minutos en alisarme el pelo con cepillo y secador y ahora, con solo el secador y peinando mi pelo con los dedos durante el secado, éste queda perfectamente liso. En tan solo 8 minutos tengo la melena lista. Si no lo veo, no lo creo.

Estoy encantadísima con el Alisado Brasileño y se lo recomiendo a todas aquellas chicas que tenéis el pelo un poco fosco o rizado y queréis mantenerlo liso durante unos meses. No os preocupéis porque esto no es un Alisado Japonés en el que se queda liso de por vida y lo único que puedes hacer para volver a tener tu pelo es cortarlo. Con el Alisado Brasileño a los pocos meses el pelo vuelve poco a poco a su ser y adquiere su aspecto inicial. No es permanente.

¿Has probado alguna vez el Alisado Brasileño? ¿Qué te ha parecido?