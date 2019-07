Maquillaje

Todos los años estoy deseando que llegue el calor para darle una vuelta a mi neceser. Me encanta incorporar nuevos productos que lo llenen de color, aunque he de reconocer que no suelo arriesgar mucho. Tengo productos más neutro y que los pueda aplicar todo el año y luego alguno que otro más arriesgado.

Tanto si quieres crear un neceser de cero, como si quieres darte un capricho… no te pierdas mis recomendaciones.