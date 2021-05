Los 6 imprescindibles de maquillaje para este verano

1. Dior Forever Cushion Powder (PVPR: 59€) de Dior

Estos polvos sueltos ultra-finos, frescos y de larga duración ayudan a fijar el maquillaje dejando la piel con un efecto aterciopelado y aportando una sensación de frescor y bienestar gracias a que contienen más de un 25 % de agua. El resultado es una tez mate y sin imperfecciones durante todo el día. Se presentan en un estuche cushion costura, cubierto del emblemático «cannage» Dior, perfectos para llevar en el bolso. Son ideales para utilizar como toque de perfección encima de cualquier base Forever, para fijar y alargar la perfección de la tez. Están disponibles en 4 matices de beige, del más claro al más oscuro. Además han incorporado un tono lavanda adicional que ofrece una sutil corrección de color para una tez aún más pura.

2. Nuevo Love Me Liquid Lipcolour (PVPR: 25,50€) MAC

Un color labial líquido con potentes aceites acondicionadores en su fórmula, como el aceite de argán y la manteca de karité, que permiten que los labios no queden cuarteados, apelmazados ni secos. Tiene un acabado satinado de cobertura completa para unos labios con un color intenso. El resultado es un acabado duradero y un aspecto sensual y suave.

3. My Perfectt Eyebrown Kit (PVPR: 21€) de MyClarins

Este kit de cejas contiene todo lo necesario para destacar las cejas y realzar la mirada. Consigue unas cejas más tupidas, unificadas y estructuradas en un solo paso. Incluye 2 tonos de polvos compactos y un highlighter para iluminar. Y lo mejor de todo, es un producto de maquillaje vegan friendly y healthy enriquecidos con extractos de plantas y de frutas para una óptima eficacia y un máximo placer.

4. Confidence in Your Glow (PVPR: 35,95€) de It Cosmetics

Paleta multiusos perfecta para darle un toque de color a tus mejillas, iluminar el rostro y aportar un toque de efecto sol natural sobre la piel. Incluye colorete, iluminador y polvos de sol para transformar la tez al instante. Su tecnología Drops of Light TechnologyTM permite darle a la piel un aspecto radiante, sin efecto purpurina y sus tonos universales son perfectos para aportar un acabado ideal para todo tipo de pieles y tonos. Además está enriquecida con Anti-Aging ArmourTM Reuvenating Concentrate, un concentrado rejuvenecedor, vitamina C y un complejo de súper ceramidas.

5. Nueva Máscara Revlon So Fierce! Big Bad Lash™ (PVPR: 35,95€) de Revlon

Esta nueva máscara llega al mercado dispuesta a romper las reglas ya que no solo aporta volumen que dura hasta 24 horas sino que además tinta gradualmente las pestañas. Su innovadora tecnología de tinte de pestañas con tintes naturales tinta las pestañas en tan solo 7 días de uso diario. Además, incorpora un cepillo de dos caras que ayuda a dar mayor volumen a la vez que despliega y separa las pestañas y su fórmula contiene aceites suaves para unas pestañas brillantes.

6. Out In The Wild Eyeshadow Palettes 'Don't stop beleafing' (PVPR: 8,99€) de Essence

Esta paleta de sombras esconde en su interior los colores básicos para conseguir un look de lo más veraniego. Incorpora 12 tonos con acabados que van del mate hasta los metalizados para poder jugar con infinidad de posibilidades. Su estuche crea una sensación de 3D que transporta al mágico mundo de las palmeras cuando la abres.