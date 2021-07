Mi experiencia con Fusio-Dose, el tratamiento que transforma tu melena en tiempo récord

Así que hoy os voy a contar mi experiencia con Fusio-Dose de Kérastase, un tratamiento especializado que transforma el cabello al instante con resultados duraderos y cuyo tiempo de aplicación es súper rápido, no más de 5 minutos. En mi caso tuve la ocasión de poder ponerme en las manos de Eduardo Sánchez para probar este tratamiento en su Maison, situada en Claudio Coello 57.

Y… ¿en qué consiste el tratamiento Fusio-Dose?

Este protocolo capilar comienza en primer lugar con un diagnóstico del estado del cabello por parte del peluquero para así poder definir cuáles son las necesidades primarias y secundarias y buscar la mejor combinación para solucionar los problemas de ese cabello en particular. El tratamiento Fusio-Dose se compone de 5 concentrados activos, diseñados específicamente para tratar los diferentes tipos de cabellos: teñidos, secos, débiles, maduros, dañados… y 6 boosters potenciadores con fórmulas diferentes destinados a mejorar la hidratación, el encrespamiento, la caída… Una vez hecho el diagnóstico de elige la combinación más adecuada para dar solución a las necesidades de ese cabello.

Mi experiencia con Fusio-Dose

Para probar este maravilloso tratamiento acudí hace un par de semanas a la Maison Eduardo Sánchez, un referente en la capital madrileña en cuanto a su técnica de corte francés. Ya solo estar allí fue un honor para mí porque admiro mucho su trabajo.

Para poder dar comienzo con el protocolo Fusio-Dose, el primer paso fue estudiar el cabello para dar con la mezcla perfecta. Es por ello que Eduardo examinó mi cabello y me preguntó qué me gustaría mejorar de mi pelo. En mi caso buscaba conseguir mayor brillo e hidratación de medios a puntas ya que tenía el pelo bastante apagado y seco por el uso abusivo de las herramientas de peinado (secador, plancha y tenacillas). Una vez que Eduardo estudió mi cabello y supo cuáles eran mis necesidades el protocolo que empleó en mi cabello fue:

- Paso 1: Lavar mi cabello con la línea Discipline de Kérastase, dejando actuar la mascarilla de medios a puntas durante unos 5 minutos para hidratar el pelo en profundidad.

- Paso 2: la combinación que eligió Eduardo para mi cabello fue el concentrado VITA-CIMENT para reparar el cabello debilitado + el Booter Brillance que aporta un extra de brillo en melenas coloreadas, apagadas y sin vida. Lo dejó actuar en mi cabello 3 minutos y ¡listo!

Una vez terminado el tratamiento, pasé a la zona de peinado y ¿cuál fue mi sorpresa? Lo que iba a ser un simple saneado de puntas se convirtió en un cambio de look radical. Eduardo Sánchez, estudió las facciones de mi rostro y, tras consultarme si estaba dispuesta a decir adiós al pelo largo, me recomendó lucir una melena capeada para darle un look más divertido, fresco y jovial a mi pelo. Así que me puse en sus manos para que hiciera lo que quisiera con mi pelo. No siempre se tiene la oportunidad de estar en manos de Eduardo y que te haga un corte francés espectacular.

El resultado del tratamiento Fusio-Dose en mi pelo fue inmediato. El cabello ganó cuerpo, suavidad y mucho brillo. Tras 2 semanas después del tratamiento sigo notando los resultados igual que el primer día. Así que si buscas un tratamiento exprés para mejorar tu cabello no dudes en probarlo, te va a encantar.