PASOS PARA UN MAQUILLAJE NUDE

Recuerdo cuando era adolescente y mi madre me decía:”Hija, no te pintes tanto. Estás guapísima tal y como eres. Ojalá tuviera yo tu piel para no maquillarme”. Por aquel entonces yo no entendía mucho eso de no maquillarse. Lo que molaba llevar una línea blanca sobre el ojo y unos labios oscuros… Ahora lo pienso y me digo a mí misma el cómo podía ir tan hortera. Pero lo cierto es que cuando una va creciendo y haciéndose más mayor el gusto por el maquillaje cambia. Gusta más ir con un rostro más natural y reservar el maquillaje intenso para un evento u ocasión especial.