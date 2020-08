¿QUÉ DEBES SABER?

- Aplica una capa base siempre antes de comenzar a aplicar tu esmalte. Estos productos son imprescindibles para proteger tus uñas.

- Ten paciencia entre capa y capa de esmalte. Hay que esperar a que sequen bien para que endurezca y se adhiera con más fuerza.

- No olvides sellar los bordes de las uñas en la última capa, quedarán más protegidos mientras te dure la manicura.

- Hazte con un aceite para cutículas y aplica una gotita todas la noches sobre cada uña. Así mantendrás hidratas tus cutículas evitando que se sequen y tus manos estarán mucho más bonitas.

- No arranques el esmalte descascarillado porque puedes llevarte por delante capas de tus uñas provocando que se debiliten. La recuperación natural de la uña desde la raíz a la punta dura hasta tres meses. Si te arrancas el esmalte, las uñas estarán dañadas durante meses.

- Aplica un top coat cada 2 o 3 días para restaurar el brillo y reestabilizar el pulido. Verás como tu manicura dura más tiempo.

- Considera la posibilidad de llevar las uñas cortas ya que no entran en contacto con otras superficies con tanta frecuencia como llevando las uñas largas.

- Y, por último, no olvides utilizar guantes cuando vayas a fregar los platos y limpiar. El agua caliente, los detergentes… pueden estropear tu manicura.

Siguiendo estos consejos conseguirás una manicura perfecta y de larga duración.

PRODUCTOS QUE DEBES DE PROBAR

- Dior Vernis, Edición Limitada de la Colección Games

Este esmalte de uñas en un tono naranja vivo va a enamorarte no solo por lo bonito de su color, sino además porque viene perfumado con notas de bergamota. Conseguirás una manicura de verano duradera y con un brillo sublime.

- Aceite de cutículas Essie

Este tratamiento para tus uñas te encantará. Verás cómo tus uñas estarán más hidratadas, nutridas, bonitas y suaves cuanto más lo uses. Además, ablanda las cutículas para que sean más fáciles de retirar.

- All About The Base de Deborah Lippmann

Si necesitas una base para tus manicuras esta es perfecta. Proporciona 10 beneficios de tratamiento para las uñas y ¡y perfecciona la superficie en un paso! Ayudará a endurecer, hidratar, fortalecer y proteger el aspecto de tus uñas ocultando al mismo tiempo las posibles imperfecciones que puedan tener.

- Esmalte Comodynes

Si buscas un buen esmalte y a un buen precio (PVPR: 5,90€) estas nuevas lacas de uñas te van a gustar y mucho. Están disponibles en 11 vibrante tonos y tienen un acabado tipo gel muy chulo. Además secan muy rápido y contienen activos con propiedades fortalecedoras.