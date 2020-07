Hoy os traigo 5 productos con los que podréis hacer el maquillaje de verano perfecto y no necesitaréis nada más. ¿Queréis saber cuáles son? Pues sigue leyendo.

1. DIOR FOREVER SUMMER SKIN - EDICIÓN LIMITADA

En verano la piel del rostro tiene que desprender naturalidad y no ir cargada de maquillaje. El fondo de maquillaje de verano Dior Forever Summer Skin es perfecto para conseguir ese efecto de tez natural. Además tiene una duración de 24 horas bajo las condiciones del verano (calor, humedad…) y aporta una luminosidad efecto buena cara bronceada que te va a encantar. Está disponible en 4 tonos diseñados para sublimar todas las pieles, de las más claras a las más oscuras.

Cómo aplicarla:

Puede trabajarse con los dedos a toquecitos en las zonas que necesitan corrección y, después, difuminamos con movimientos de alisado para un acabado más natural o con una brocha si se busca una cobertura totalmente uniforme en todo el rostro.

2. POWDER KISS EYE SHADOW (PVPR: 20€) M·A·C

La sombra de ojos Powder Kiss aporta un color mate tan difuminado que parece una segunda piel. Su fórmula aterciopelada se mezcla con una facilidad increíble, gracias a la fórmula exclusiva de Cream Matrix, mientras que la Tecnología de Soft-Focus Filter, que cambia el juego, crea un hermoso efecto de difuminado. El color nunca se quiebra o se asienta en líneas. Están disponibles en 12 tonalidades.

3. SUPER STAY MATTE INK (PVPR: 9,99€) Maybelline NY

Con este labial obtienes un color non-transfer de larga duración, mate y saturado que resiste intacto 16 horas gracias a su fórmula de tinta líquida. Podrás poner y quitar tu mascarilla, comer, beber y todo lo que se te ocurra porque no mancha, no transfiere y no hace falta que lo retoques. Además, su aplicador en forma de flecha condensa la tinta para que la cobertura sea total y en una sola pasada.

4. LASH FREAK (PVPR: 28€) Urban Decay

Esta nueva máscara de pestañas multiplica más de un 20% el volumen y aporta un 40% más de longitud. Incorpora un cepillo de 3 puntas diseñado para dar volumen, definir y realzar. El lateral del cepillo proporciona un volumen instantáneo con cada pasada. Utiliza la punta flexible para definir cada pestaña por separado. Gira el cepillo y desliza lentamente hacia arriba utilizando el lado curvo para realzar. Conseguirás unas pestañas de infarto.

5. CHEEK STARS REUNION TOUR (PVPR: 63€) Benefit

Las superestrellas del pasado y del presente de Benefit están juntas por fin en una misma paleta para hacer un tour por todo el mundo. ¡La paleta Cheek Stars Reunion Tour! Incorpora 3 nuevos coloretes, Dallas, Sugarbomb y Georgia, en tamaño completo, los polvos de sol Hoola y el iluminador Cookie. Además, trae consigo una brocha y un espejo para poder retocarte cuando quieras. Una paleta perfecta para iluminar, broncear y dar rubor al rostro.