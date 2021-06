Las 5 brochas básicas que deberías de tener en tu neceser

En el mercado encontrarás muchísimos tipos de pinceles y brochas y elegir con cuáles quedarte es complicado. Además existe una gran confusión sobre qué brocha usar en cada momento y con qué producto de maquillaje. Te ayudará en la elección tus necesidades y presupuesto.

Dicho esto, no te preocupes. Hoy vamos a ver cuáles son los 5 pinceles y brochas imprescindibles y básicos para hacerte con un buen fondo de armario de brochas de maquillaje por los que comenzar si aún no te has adentrado en este mundo.

BROCHAS PARA LA BASE DE MAQUILLAJE

Los pinceles más importante para comenzar a maquillarte son los del rosto. Es importantísimo tener 2 brochas para aplicar tu maquillaje fluido, en polvo o crema. Te permitirá conseguir un aspecto mucho más natural y el producto quedará mejor difuminado por tu rostro y cuello. Hay 2 opciones: la mofeta y la lengua de gato.

- Mofeta: es válida para cualquier tipo de maquillaje (polvo, crema o fluido). Permite conseguir un acabado natural en el rostro y parecer que no llevas nada.

- Lengua de gato: su diseño de punta desfilada en forma de "lengua de gato” permite llegar y cubrir todas las zonas del rostro. Está concebida para las bases fluidas y en crema. Es perfecta para conseguir una cobertura modulable de manera fácil y rápida.

PINCEL PARA EL CORRECTOR

Aunque en muchas ocasiones los correctores vienen con un aplicador, lo ideal es hacerse con un pincel específico para distribuir de manera natural el producto sobre la ojera y tapar imperfecciones. Por regla general este tipo de pincel es plano con punta ligeramente puntiaguda.

BROCHA PARA EL COLORETE

Otro pincel de vital importancia es el de pómulos con el que podrás darle color a tus mejillas de una forma natural. Te ayudará a redibujar los pómulos y realzar los contornos del rostro.

PINCEL PARA CEJAS

Aunque las cejas en ocasiones son las grandes olvidadas recuerda que si las trabajas correctamente darán un plus a tu maquillaje. Por ello es importante tener un pincel de cejas, te permitirá rellenar, rediseñar y esculpir las cejas en un solo gesto.