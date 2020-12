10 cofres de belleza para regalar esta Navidad

1. Multi-Moisturizing de Pixi (PVPR: 23€)

La clave para una piel hidratada, suave y flexible viene en este kit que contiene los humectantes populares de Pixi. Multihiidratación mediante la superposición de capas sobre la piel. Para pieles secas Hydrating Milky Lotion, pHenomenal Gel para equilibrar y Retinol con Loción de jazmín para suavizar.

2. Packs navideños de DECODE ZERO (PVPR: 27,90€)

Montibello te propone 2 packs navideños de DECODE ZERO, la gama de tratamiento y styling con un 94% de ingredientes naturales y vegan friendly que proporciona un cuidado suave, natural y respetuoso tanto para el cabello como para el cuero cabelludo y para el medioambiente. Está disponible un pack para conseguir un look natural, que incluye el champú Decode Zero Essential, la crema de peinado Decode Zero Life y una minitalla del gel al agua hidratante Decode Zero Pure, y otro pack para lucir unos rizos perfectos, que incluye el champú Decode Zero Essential, el gel acondicionador Decode Zero Flow y una minitalla del gel al agua hidratante Decode Zero Pure.

3. Joyero Retinol 24 de Olay (PVPR: 34,99€)

Estuche joyero formado por Olay Retinol 24 y una minitalla de Olay Regenerist 3 áreas, es la combinación perfecta para completar tu rutina de diaria con los mejores ingredientes. La crema de noche Olay Retinol 24 ha sido valorada como mejor crema hidratante de noche con Retinol y es perfecta para las que quieren tratar necesidades específicas de la piel como imperfecciones, manchas solares, incluso el acné y suavizar líneas de expresión, además mejora la apariencia de la piel reduciendo los poros, dejando una piel suave y luminosa.

4. Cofre de Navidad Dmae Lift 10 de Segle Clinical (PVPR: 49,90€)

Pack de tratamiento premiado en 2020 como mejor producto antiedad, ofrece un efecto flash lifting inmediato: atenúa los signos de fatiga e ilumina la piel. Incrementa la firmeza y la elasticidad de la piel y remodela el óvalo facial. Un must en las fiestas para tener siempre un rostro perfecto, radiante y luminoso. Incluye el Sérum DMAE Lift10 y la Crema DMAE Lift10.

5. Cofre Granada de Weleda (PVPR: 22,90€)

Un ritual de cuidado corporal reafirmante y antioxidante. Este pack incluye el Aceite Reafirmante de Granada, uno de los best seller de Weleda y de regalo, la crema de ducha de la misma línea, que limpia e hidrata la piel a la vez que desprende un sensual aroma.

6. Ritual Buena Cara de Atashi (PVPR: 65,75€)

Frío, mascarillas, calefacciones… es difícil mantener el brillo en tu piel. Recupera tu Glow con este cofre. A base de células madre de la flor alpina de Edelweiss y extracto de Magnolia, presentes en los tratamientos de la línea de firmeza y luminosidad. Corrige y previene los efectos del frío sobre la piel, iluminando el rostro y difuminando las manchas y manteniendo hasta 24h la hidratación. Aporta confort a las pieles más sensibles y calma las rojeces. Incluye: el Sérum alta eficacia iluminador antifatiga, la Terapia hidratación intensa y un Corazón de Jade de regalo para realizar masaje de la técnica Gua Sha.

7. Hand & Body Kit de Comfort Zone (PVPR: 66,55€)

Este kit incluye todo lo necesario para poder lucir unas manos y un cuerpo hidratado y cuidado. Incluye la Loción corporal Tranquillity, la crema de manos y el aceite de uñas Specialist .

8. Cofre Ácido Hialurónico de Massada (PVPR: 99,99€)

La combinación de activos naturales con el ácido hialurónico en elevada concentración consigue llenar los espacios interfibrales de colágeno de la piel, hidratando así hasta las capas más profundas de la piel. También estimula la síntesis de colágeno y elastina, consiguiendo un efecto lifting inmediato con resultados ampliamente visibles. Se reduce la flacidez cutánea, aumenta la tersura y se mantiene la hidratación celular. Este regalo incluye el Tratamiento facial Energetic Lifting Complex Cream y el sérum Lifting Serum Hyaluronic Acid.

9. Cofre Power Hyaluronic de Skeyndor (PVPR: 79€)

El cofre Power Hyaluronic es perfecto para aquellas pieles que buscan un plus de hidratación formulado con ácido hyaluronico. Descubre además la última ¡NOVEDAD! El nuevo CC EYE PERFECTION CONTOUR 5en1, la crema para el cuidado global del contorno de los ojos con tecnología perfeccionadora del color. Este pack está disponible para pieles secas y pieles mixtas. Incluye la Crema (en el caso de las pieles secas) o la Emulsión (para las pieles mixtas), el Serum Booster y el contorno de ojos CC Eye Perfection Contour.

10. Cofre Liftiane Crème de SVR (PVPR: 29,90€)

Este regalo esconde un cuidado anti-arrugas reafirmante para pieles normales o mixtas. El laboratorio SVR crea Liftiane Crème, para combatir los primeros signos del envejecimiento cutáneo, con resultados visibles en tan solo 7 días. Se trata de una emulsión ligera y fina que rellena las arrugas de forma visible y reafirma la piel. Además, puede ser la mejor base de maquillaje para tener la piel hidratada.