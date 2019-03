Batalla a pie de pasarela: las celebrities le quitan protagonismo a los diseñadores

Madrid, Nueva York, Milán, Londres o París han vivido ya las presentaciones de las colecciones de primavera/verano 2014, donde además de diseñadores, se han dado cita numeros@s celebrities y rostros conocidos, captando la atención de multitud de fotógrafos, objetivos y todos los allí presentes. Durante el desfile de Balenciaga, donde acudieron 30.000 personas, más de 10.000 eran 'celebs' que no tenían relación ninguna con el mundo de la moda, y es que a pesar de que asistan para tomar nota de las próximas tendencias antes que nadie, algunos se llevan más protagonismo que los propios artistas de la costura. Por este motivo, el diseñador dominicano Óscar de la Renta declaraba que en su próximo desfile va a reducir a la mitad el número de invitados.

Tener a Rihanna sentadita en primera fila en tu desfile cuesta la friolera cantidad de 75.000 según revelaba el 'Daily Mail', o 45.000 para que asista la propia Chloë Sevigny, ¡¡toma derroche de dinero!! Parece que los verdaderos protagonistas de los desfiles, los diseñadores, no están muy a favor de las batallas que se viven en las pasarelas entre los rostros famosos y los paparazzis que intentan captar una instantánea para copar las páginas de las revistas. La crítica de moda de The International Herald Tribune, Suzy Menkes, declaraba lo siguiente al respecto: "Casi no se puede acceder a los desfiles porque está lleno de fotógrafos sacando imágenes de gente desconocida posando. Hay una diferencia entre los que se exhiben y los que exhiben estilo. Si la moda es para todos, ¿sigue siendo moda?"

Celebrities, concursantes de realitys, 'it girls' y multitud de blogueros se dieron cita también recientemente durante la semana de la moda de Madrid, donde un responsable que acomodaba a los invitados VIPS en los desfiles comentaba lo que les preocupa este tipo de situaciones a los diseñadores. "Siempre debes estar atento a lo que ha pasado durante estos últimos seis meses, no sea que vayas a sentar juntos a dos que se han empezado a odiar..."

¿Deberían tener tanto protagonismo las celebrities en las pasarelas o por el contrario tendrían que pasar más desapercibidas? Seguiremos pendientes a los próximos desfiles para ver si la situación cambia o las 'celebs' seguirán eclipsando y arrasando por donde pasan.