De Barbie a Selena Gomez pasando por Rihanna y Miranda Kerr... ¡Todas sin maquillaje!

Tras enterarnos que un diseñador mexicano llamado Eddi Aguirre ha creado unos bocetos en los que aparecen cómon serían las muñecas Barbie sin maquillaje, hemos querido hacer lo mismo con las celebrities. Pero jugamos con ventaja,ya que algunas veces, contadísimas eso sí, se han dejado ver con la cara al natural por la calle. ¡Prepárate porque te vas a llevar algún susto!

No podíamos imaginar lo que hace una buena sombra o un color de labios hasta que hemos visto a algunas de las VIPs con la cara lavada. Pieles mal cuidadas, ojeras de oso panda y arrugas imposibles son algunos de los horrores que nos hemos encontrado al ver a las celebrities sin nada de maquillaje.

Algunos de los sustos más fuertes que nos hemos llevado han sido al ver a Mila Kunis que ni sin maquillaje cambia ese careto de pocos amigos, o a Kate Moss, a quien el maquillaje le sienta muy muy bien para quitarse unos cuantos años de encima. Aunque parece que la edad no tiene nada que ver con esto, porque también podemos ver a una jovencísima Selena Gomez más blanca que la leche, ¡y hasta con papada!

Pero las modelos tampoco se escapan, y si no que se lo digan a Adriana Lima a quien la sombra le cambia hasta el color de los ojos, o a Heidi Klum, que no parece ella misma ni por asomo. Y mejor ni hablar de la piel de Miranda Kerr cuando no tiene maquillaje que la cubra... ¡Cuántos brillos!

Desde luego, no sabemos si las Barbies estarán mejor pintaditas o no, pero a las celebrities algo de maquillaje, aunque sea para darles color, no les viene mal. ¡Las fotos hablan por sí solas!