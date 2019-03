Bar Refaeli, contra la delgadez en las pasarelas

La popular modelo Bar Refaeli critica la excesiva delgadez de algunas modelos con las que ha compartido pasarela en la New York Fashion Week.

A través de su Twitter, declara:"Me pone muy triste cuando veo a esas quinceañeras extremadamente delgadas sentadas en la agencia, temblorosas y hambrientas. ¿Cuándo va a terminar esto?".

Ella es una de las modelos más sexys y valoradas del mundo, y precisamente se lo debe a su espectacular físico. Ni roza la extrema delgadez, ni tiene la palidez de algunas de sus compañeras de profesión.

Con esto, la novia de Leonardo DiCaprio, quiere dejar claro que no hace falta pasar hambre o ponerse enferma para triunfar en el mundo de la moda.

Además, no duda en asegurar que la cirugía estética no es la solución a los problemas:"La cirugía plástica no hace ningún bien en el impacto sobre las chicas jóvenes y en vuestra propia apariencia".