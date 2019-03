Bar Refaeli posa como una modelo de marcos de fotos

La súper celebrity top, Bar Refaeli, nos sorprende con esta foto en la que descubrimos un bebé cara de pan de lo más mono y rechonchete. La ex de Leonardo DiCaprio ya apuntaba maneras desde su más tierna infancia en la que con esta foto descubrimos a lo que podría haber sido una gran modelo de marcos de fotos.

Con glores en la cabeza, ojos más grandes que la noria de Londres y una boquita de piñón ideal no nos extraña que Bar fuera la favorita de los niños en la guardería. Lo que no sabían es que este bombón iba a acabar convirtiéndose en toda una sex symbol y que hoy soñaría con todos los bollos y chocolate que se comió cuando era una pipiola y no tenía que vivir a base de apio y aire.

¡Cómo es de mona! Parece una peque ninfa de los bosques, viendo esta foto nos podemos hacer a la idea de los ideales que serán sus mini churumbeles.