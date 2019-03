Bar Refaeli se pega el verano de su vida entre playas, piscinas y fiestas

Cuando llega el verano los días son más largos y las ganas de quedarte tirado en el sofá son... ninguna. En verano cualquier plan apetece: desde un día de pisci hasta pegarte un fiestorrón en una 'pool party'. Pero, si tienes opción para coger la maleta y perderte por algún sitio playero, ¡no lo dudes! Con los pies pisando arena de playa los planes son mejores con diferencia.

Un buen ejemplo de no desperdiciar y sacar partido a cualquier plan que proporciona el veranito es Bar Refaeli. La modelo deja claro a través de Instagram que ella en esta temporada del año lo único que quiere es divertirse. Y es que... ¡las penas no encajan en esta época!



La israelí se lo pasa como una enana. No duda en viajar, salir con sus amigas, escaparse a la playa o hasta ponerse a saltar enseñando las 'braguitas' dentro de una tienda. Aunque hay veces que las fiestas veraniegas se van de las manos y acabas besando a diestro y siniestro, como la imagen en la que la modelo no duda en plantarle un beso a una amiga. Y es que, cada día, la naturalidad de Rerfaeli nos encandila más y más y más...