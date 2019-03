Bar Refaeli lanza su propia línea de ropa interior

Ser imagen de firmas como Passionata o desfilar sobre las pasarelas más aclamadas, no parece ser suficiente para Bar Refaeli. La modelo se ha colado entre las más deseadas del mundo y ha querido plasmar sus buenas dotes en el mundo de la moda para crear su propia línea de lencería. "Me apetecía hacer una línea de ropa interior con los materiales que me gustan, con el diseño básico, cómodo, que siempre busco.”

Bajo el nombre ‘Under me’ Bar se estrena como diseñadora con una línea de lencería, pensada para hombres y mujeres deportivos, dinámicos y muy, muy sexys. Vamos, que la modelo no ha tenido más que inspirarse en sí misma para crear estos conjuntos que saldrán a la venta próximamente en la web oficial de ‘Under me’.

La modelo ha querido lanzar un aperitivo de lo que serán sus diseños y en las imágenes de la campaña Bar se convierte en la mejor embajadora de su propia firma. Una campaña en la que vemos a la ex de Leo Dicaprio jugando al tenis con sus diseños y demostrando que sus curvas son su mejor carta de presentación…