Bar Refaeli no se lo explica: “¿Por qué estoy sola?”

ES GUAPA, DIVERTIDA, RICA…

Aunque sea una de las modelos más cotizadas del momento, lo cierto es que Bar Refaeli no tiene suerte en el amor. Ella misma lo ha dicho así de alto y claro en una entrevista para el periódico ‘Yediot Aharonot’. Vamos, que ni ella misma se explica que si es guapa, divertida y rica, no entiende por qué está sola. ¿Será que, como Bar dice, “los hombres me tienen miedo”?