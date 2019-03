Bar Refaeli denuncia haberse sentido 'violada' durante el cacheo en un aeropuerto

¡Menudo mosqueo tiene Bar Refaeli! La modelo ha querido dejar constancia en su perfil personal de Twitter que se ha sentido violada durante un cacheo en un aeropuerto. Al parecer, la modelo israelí sufrió un excesivo manoseo por parte de un agente de seguridad. Y no se refería a un hombre, no… ¡sino a una mujer!

Una situación que hizo que la ex de Leo DiCaprio se indignara de tal manera que decidiese ‘denunciarlo’ en la red social: “Recibí un ‘cacheo’ de seguridad por una mujer en el aeropuerto que me hizo sentir muy incómoda y no dejó duda alguna sobre sus preferencias sexuales”, tuiteó.

No ha querido desvelar en qué aeropuerto ocurrió lo sucedido, pero sí ha dejado claro que lo que sufrió tiene bastantes indicios de delito… Un suceso que ha hecho que la israelí sea consciente de que vuelve locos tanto a hombres como a mujeres. Si es que… ¡No se puedes ser tan guapérrima, Bar!