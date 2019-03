Los bañadores de TCN inauguran en Barcelona la Feria de Moda 080

Me siento made in Barcelona", ha dicho la diseñadora Totón Comella, de TCN, al acabar el desfile con el que ha arrancado la Pasarela 080 Barcelona Fashion, tras varias temporadas de ausencia y de presentar sus colecciones en Madrid, ciudad que no tiene previsto abandonar. La Pasarela Cibeles será para lanzar las colecciones de calle y Barcelona la reserva para la moda de baño, corsetería y lencería, un reparto con el que quiere marcar diferencias y potenciar la moda exterior, menos reconocida que la interior.

El regreso de TCN ha estado arropado por más de 350 personas que han acudido al desfile, celebrado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona (UB), que en esta edición del 080 se ha convertido en sede de moda independiente. La vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, el alcalde de la ciudad, Xavier Trias, y la esposa del presidente catalán, Artur Mas, Helena Rakosnik, han seguido el desfile en el que los estampados descoordinados, volantitos y cinturas altas muy marcadas han sido lo más definido de la colección.

Bikinis casi corsetería de algodón, en colores lavados por el sol, trajes de baño muy escotados y tejidos muy ligeros de estampados de todo tipo, topitos, cuadros, flores y rayas, con un cierto aire hippie, se han desgranado por la pasarela. Pero mientras en el interior se aplaudían las propuesta de TCN, en la calle medio centenar de personas convocadas por la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública han organizado una pasarela alternativa de jóvenes vestidos con bolsas de basura y maquillados como payasos. Protestaban porque la pasarela había desplazado a otro recinto un importante congreso de matemáticas, el Logic Colloquium 2011, que desde hace dos años se celebra en la UB y porque no les parece que en un momento de crisis económica la universidad apoye una cultura elitista como la moda que, según ellos, ayuda a que Barcelona se convierta en una ciudad escaparate.

Barcelona celebra esta semana, además del la pasarela 080, el salón de Moda urbana The Brandery, que oficialmente se abre mañana, una coincidencia que ha llenado la ciudad de actos paralelos vinculados al mundo de la moda, y de iniciativas como "Second Chance". En este proyecto se han recogido hoy en el Paseo del Borne más de 200 pantalones tejanos que después de ser customizados por 15 estudiantes del máster de Fashion Design, Diseño y Moda de Elisava se entregarán a la Fundación Arrels, dedicada a la atención de personas sin hogar. También se ha presentado en la zona del Borne un nuevo establecimiento de la firma de cosmética Kiehl's, fundada en 1851 y que presume de ser la más antigua que sigue en activo, y en el hotel Mandarín se ha inaugurado oficialmente la exposición de fotografías de moda deportiva que desde el jueves se ha instalado en el Paseo de Gracia de Barcelona, y a la que ha asistido Mariano Vivanco, uno de los más importantes del mundo de la moda.

Además de TCN, a partir de mañana mostrarán sus colecciones en el 080 Barcelona Fashion Míriam Ponsa, Josep Abril, Brain & Beast, Jan Iú Més, Steffie Christiaens, Toni Francesc, Ehud, Juan Pedro López, Celia Vela, Karlotalaspalas, Montse Liarte, Omar Kashoura, Mango, Mal-Aimée, Manuel Bolaño, Yiorgos Eleftheriades, y Krizia Robustella. The Brandery abre también mañana su quinta edición con 150 marcas de moda, con una pasarela circular, y por primera vez con un espacio al público no profesional en horario especial de tarde-noche, bautizado como "Brandtown", para que los visitantes experimenten la moda y las nuevas tendencias.