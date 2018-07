El asombroso parecido del padre de Cara Delevingne con un adolescente

Rápidamente las redes sociales difundieron esta alucinante coincidencia y se retuiteó más de 37.000 veces y superó los 72.000 'Me gusta'. No sé cómo sentirme ni cómo comportarme. Es un poco loco una coincidencia tan increíble, explicaba Seath. Pero lo más chocante es que entre la familia de la modelo y la del joven no hay ningún vínculo, y sus padres también se han sorprendido enormemente al verlo.

Hace algo más de un mes, la modelo compartía en sus redes sociales una imagen de su padre cuando era joven , y los amigos del adolescente se la enseñaron a Seath que respondió: " 'Joder, ¿dónde habéis encontrado esta foto?' Porque no me di cuenta de que no era yo ", explicó a BuzzFeed News . Su asombroso parecido se ha vuelto viral , porque él mismo hizo un montaje donde se puede ver un selfie suyo y la foto del padre de Cara.

@SethDuaneHamby @Caradelevingne HOW IS THIS EVEN POSSIBLE?!!! Are you a time traveler?! pic.twitter.com/q7ML9MY1K8