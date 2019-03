Ashley Tisdale, Miranda Kerr o Ariadne Artiles convierten los botines en un básico para sus looks en la recta final del verano

DE CAÑA, CON TACHUELAS, DE ANTE, CON HEBILLAS O DE COLORES

En la recta final del verano, nuestras celebrities saben mejor que nadie cómo lucir ideales. Así hemos podido ver que durante estos calurosos días han sido fieles a los botines para completar sus looks con shorts, faldas o vestidos, dando un toque casual a sus outfits. Ahora, cuando la temporada estival ha comenzado la marcha atrás, los botines se convierten en la mejor opción para lucir piernas de infarto. Ashley Tisdale, Miranda Kerr, Ariadne Artiles o Jessica Alba los combinan a la perfección. Ya sean de caña, con tachuelas, de ante, con hebillas o de colores, si todavía no los has sacado de tu armario… ¡No esperes más!