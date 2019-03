Ashley Tisdale, Jennifer Lawrence y Paula Echevarría se protegen del sol con el mejor complemento: ¡el sombrero!

GUAPÉRRIMAS Y A LA ÚLTIMA CON LSO SOMBREROS DE MODA

Un rayo de sol, oh, oh, oh… Y para quién no quiera sol, nada mejor que combinar el complemento de moda con los looks y outfits a la última: ¡el sombrero! ¿Cómo? Pues sigue las tendencias de las celebrities para copiar sus estilismos: borsalinos, de ala ancha, de paja, de tela… ¡La variedad es infinita! Ashley Tisdale, Jennifer Lawrence o Paula Echevarría saben bien cómo llevarlo, ¿te apuntas tú también?