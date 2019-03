Ashley Tisdale, el icono trendy

Está claro. Zac ya tiene sustituta y su nombre es Ashley Tisdale. No sabemos si se trata únicamente de un amor de verano o si ya han empezado una relación. Pero de lo que sí estamos seguros es de que entre los dos hay física y química. Hemos sido testigos de sus tocamientos, miraditas, compenetración...¡Están coladitos el uno por el otro! Y conociendo a Zac, que es un chico muy a la moda, seguro que una de las cosas que más le gustan de su nueva conquista es su forma de vestir. Así que chicas, coged papel y lápiz o haced un copy-paste rápido de las ideas que aquí os propongo.¡Comenzamos!

Lo primero que tenéis que hacer es renunciar a vuestro ‘horterismo teenager’. Todos lo hemos padecido, pero ya va siendo hora de que la época mamarracha pase a mejor vida, así que tirad todo lo terriblemente horroroso que haya en vuestro armario. Luego, para ser una verdadera Ashley Tisdale hay que tener una buen cargamento de camisetas con un punto punk-rock. De tirantes, manga corta, oversize… Como más os gusten, pero con buenas dosis de ‘macarrismo chic’. ¿Cómo combinarlas? Tenéis dos opciones: o mini falda / shorts si vuestras piernas lo permiten, o pantalón vaquero, a ser posible roto o desteñido.

¿Y en los pies? Pues… os diría que botas, o bien rollo indias o muy hard a lo teniente O’Neill, pero como estamos en verano y no quiero que os salgan ampollas por muy fashionista que sea mi pensamiento, ¡qué mejor que unas buenas sandalias de tacón! Y sí, las que no los soportan mucho pueden llevar unas bailarinas en el bolso, que debe ser, siempre que vayáis de diario, uno XXL. Ha de convertirse en vuestro mejor amigo. ¡Mentalizaos!

Por la noche, es muy fácil sorprender en los cócteles y fiestas de verano. Siempre podéis haceros con un vestidazo estampado rollo súper summer-festival-look. Pero, como sé que muchas no os sentiréis muy favorecidas, escojo dos looks de Ashley que pueden adaptarse perfectamente a vuestro armario: un LBD (little-black-dress, deberíais saber ya esta abreviatura) combinado con unas sandalias con un pelín de plataforma y taconazo. ¿El accesorio it? Un collar de turquesas, la piedra más puntera de esta época del año.

El otro look que os propongo es un pelín más atrevido… Este es ya para las que tiran la casa por la ventana: un mini-vestido con cuello barco y manga corta repleto de lentejuelas doradas o, en su defecto, plateadas. El que os favorezca más. Haced como Ashley y combinadlo con una pochette negra de tachuelas y zapato alto o sandalia lisa, sin ornamentos ni florituras. Todo el poderío ya lo lleváis encima.

Si seguís estos consejos os aseguro que os convertiréis en la envidia de vuestras amigas y la palabra icono-trendy empezará a ser un trending-topic que irá siempre al lado de vuestro alias en el Twitter. La operación ‘caza-del-buenorro’ ha comenzado…