Recientemente, la ex estrella de Disney Channel, Ashley Tisdale, ha revelado en exclusiva para todos sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados…

La intérprete de 'High School Musical' ha publicado un nuevo post donde podemos ver su rostro sin una pizca de maquillaje. Un vídeo donde la actriz ha afirmado que su piel nunca ha estado tan perfecta.

Pero si te estás preguntando cuál ha sido el truco de Ashley, lamento decirte, que se aleja mucho de utilizar lujosas cremas, y es que quizá, este pequeño secreto sea más difícil de conseguir.

La joven intérprete ha revelado que el truco está en dejar de comer lácteos. Una rutina que lleva empleando desde hace más de cinco años, y así lo ha querido compartir con todos sus followers: "Mi piel nunca se vio tan bien y brillante. Me encantaría decir que son solo los productos que uso, pero he estado libre de lácteos durante 5 años y juro que eso cambió todo con mi piel. Sé que es difícil renunciar a algo, pero cuando lo haces después de un tiempo, apenas lo anhelas y ahora me siento más saludable".

Un post que sin duda, ha desatado todo tipo de comentarios, y es que lo que muchos de sus seguidores se preguntan es: "Si tiene la piel tan perfecta, ¿por qué usar filtros en el vídeo?". Pues tal y como podemos observar en su última publicación, y pese a que la actriz luce su rostro completamente al natural sin nada de maquillaje, ha optado por usar un filtro como podrás comprobar en el vídeo de arriba.