Ashley Graham protagoniza el desnudo más bello y natural

Ashley Graham es una de las modelos del momento, la maniquí ha protagonizado una espectacular sesión de fotos ante el objetivo de Mario Sorrenti para la revista 'V Magazine' donde se desnuda por completo.

Además, de posar sin ropa y mostrar su cuerpo al natural para concienciar sobre la belleza real la top model también ha ofrecido una entrevista donde habla de algunos de sus peores momentos:

"Creo que toqué fondo a los 18. Estaba a disgusto conmigo misma y se lo conté a mi madre cuando volví a casa. Ella me dijo: 'No, tú me dijiste que esto es lo que querías y sé que es lo que tienes que hacer. No importa lo que pienses de tu cuerpo porque tu cuerpo va a cambiar la vida de alguien", un consejo que a día de hoy sigue abanderando.