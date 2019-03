Ariana Grande, Lupita N’yongo, Paula Echevarría y Leticia Dolera saben cómo se llevan las flores esta temporada

COPIA A LAS CELEBRITIES PARA LA TEMPORADA DE EVENTOS

Con la llegada del buen tiempo no paran de sucederse los eventos: graduaciones, comuniones, bodas, fiestas, bautizos… ¿Y qué mejor que fijarnos en las celebrities para hacernos una idea de lo que llevar? Haciendo un repaso a sus últimos eventos, ¡tachán!, no podían faltar flores y más flores. Y es que nada mejor para resaltar nuestra belleza esta temporada que las flores superpuestas, las coloridas, las brocadas… Fíjate en los looks de Ariana Grande, Lupita Nyong’o, Paula Echevarría, Leticia Dolera o Emma Watson para elegir el que más va contigo.