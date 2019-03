Apúntate a las tendencias de este otoño y luce tan estupenda como una celebrity

La eterna pregunta de “¿y yo que me pongo?”, se repite cada mañana de otoño cuando miramos nuestro armario y no sabemos qué ponernos. Para salir del paso con muchos estilo, nada mejor que intentar combinar esas prendas de verano que nos negamos a guardar con alguna de las tendencias de este otoño/invierno. Nuestras celebs lo hacen genial, así que toma nota y apúntate alguno de sus looks más otoñales.

Los botines están de moda en todas sus formas, colores y tamaños, con tachuelas o sin ellas. A nuestras celebrities les vuelven locas y por eso son muchas las que recurren a ellos. Paula Echevarría es una auténtica fan de los zapatos y por eso la actriz ya tiene en su armario unos preciosos botines negros repletos de tachuelas que seguro usa este otoño con muchos de sus modelitos. Además, la actriz también se apunta a la moda de las saharianas y elige una en el color de moda que combina perfecta con cualquier look.

Otra que encuentra en las botas y botines un auténtico aliado es Sara Carbonero. La presentadora es una auténtica líder del steet style y los luce tanto con vestidos como con pantalones. Olivia Palermo es la reina de las tendencias y por eso ella ya se ha hecho con varias prendas de corte largo para este otoño. ¡Nos encanta esa falda!

Vanessa Hudgens no renuncia a lucir piernas y opta por la combinación perfecta: shorts y botines. Otro básico que no puede faltar en nuestro armario son los jeans largos. Estrechitos o de campana, unos buenos vaqueros pueden salvarte de muchos apuros. Emma Stone los combina con botines.

Las prendas de cuero también son un imprescindible este otoño. Úrsula Corberó combina su falda con una camisa vaquera y acierta de lleno. Añádele unos botines y ya tienes un look perfecto.