Antonia San Juan confiesa a qué retoques estéticos se ha sometido

Antonia San Juan no tiene temor en revelar nada. Ha sido en LOC donde la actriz ha hablado de las operaciones y los retoques estéticos que se ha hecho para mejorar su imagen, aunque asegura que asume su madurez sin obsesionarse demasiado. "Tengo 57 años. Hay gente que se quita edad, y yo no. Yo cumplí los 57 el 22 de mayo y ya voy diciendo que tengo 58 para que la gente diga que joven estoy. En cambio, la gente que tiene 60 va diciendo que tiene 48".

A la pregunta sobre si alguna vez se había puesto botox, la actriz responde que no pero asegura que sí se ha realizado otros tratamientos con ácido hialurónico y rellenos. "Me relleno el nasogeniano... Todas las cositas para estar mona. Hombre, claro. Luego todas son unas mentirosas, que dicen que no se hacen anda. ¿Cómo no voy a hacerme nada con 57? Estaría hecha un cuadro", añade Antonia.

Hablando de operaciones estéticas, la actriz sólo se ha sometido a la de pecho pero sí se ha operado de otras cosas. "Me he operado de apendicitis. Bueno, y por un bloqueo intestinal que, en marzo del año pasado, casi me muero. Me quitaron 20 centímetros de intestino delgado por una gangrena y eso que el médico de la Ruber me quería mandar a mi casa, que era fin de semana. Me djo "Bueno, es una gastroenteritis". Gracias a un médico que llegó y que dijo que me operasen, estoy aquí. Si no fuera por él, hubiera muerto ese fin de semana".

"Yo me operaré de todo lo que venga, todo lo que haga falta. Cuando se me caigan los pellejos, me operaré", afirma Antonia sin tapujos.