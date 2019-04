Anna Ferrer sorprender al mostrar cómo es en realidad su rostro

Anna Ferrer tiene muy en cuenta que la naturalidad y el amor propio pesan sobre cualquier otra cosa. La hija de Paz Padilla no ha tenido reparos en mostrar el aspecto de su rostro sin una gota de maquillaje, algo que ha sorprendido a sus seguidores. Y es que su piel está plagada de pequitas.

Anna ha sacado a la luz a su yo más real, aquella que ve cuando se contempla al espejo, y la expectación que ha causado ha sido tanta, que muchos se han preguntado si ese es el aspecto natural de su piel o si se lo había hecho a propósito de la foto.

Sus más de 300.000 seguidores no están acostumbrados a verla así, sino al contrario, mostrando su mejor cara y posando como buena influencer. No es la primera vez que Anna opta a favor de la naturalidad, ya que hace meses que hizo pública su postura a favor de no usar sujetador y de quererse con o sin defectos.

"Y así soy yo, real. Sin apariencias. Con cicatrices. Yo cuando río y también cuando lloro. Y me gusto, todo el tiempo", afirmaba la joven.