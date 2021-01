La imagen con la que Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, deja claro si se ha operado la nariz o no

Anna Ferrer ha querido mostrarse una vez más cercana con sus seguidores y se ha enfrentado a un preguntas y respuestas. Así la hija de Paz Padilla no se ha cortado a la hora de responder a la pregunta que más le han hecho últimamente: ¿se ha operado la nariz?

Y es que para algunos followers la influencer se habría hecho un retoque, según valoraban tras ver sus últimas fotos. Así que Anna ha respondido por fin a la gran duda: "No, no me he operado pero me sorprende la pregunta porque la verdad es que es algo que sí que me operaría así que no os sorprenda que algún día lo haga pero me da bastante, bastante miedo así que no creo".

Sin duda alguna, es algo que no descarta: "Si me operase algo creo que sería lo primero que haría pero, al caso, que no me he operado la nariz y que me hace gracia".

Asegura que puede que algunos piensen que sí por sus fotos de la infancia: "Creo que es porque cuando comparto fotos de pequeña, no sabía posar y ya he aprendido cuál es mi lado bueno y cuál es mi lado malo pero sigo teniendo mi nariz de siempre", añadía mostrando un primer plano de su rostro.

Anna Ferrer muestra su nariz | Instagram Stories

