Todos los retoques estéticos, cambios físicos y operaciones de Anita Matamoros

Anita Matamoros se ha convertido en estos años en toda una it girl. A pesar de que siempre se ha mantenido distanciada del foco mediático que gira entorno a su familia, sí que la hemos visto destacar con sus looks y personalidad en redes sociales donde ya tiene más de 627.000 seguidores.

Durante estos años hemos visto cómo la joven ha sufrido diferentes cambios físicos. Algo que es más que habitual teniendo en cuenta que la joven apenas tiene 20 años. Además, hace unos meses, se sometió a una reducción de pecho que le ha traído algún que otro problema y por la que ha tenido que pasar ya varias veces por quirófano.

Pero a estos cambios físicos, la hija de Kiko Matamoros le ha añadido algún que otro atrevido cambio de look, cambiando habitualmente de color de pelo, poniéndose extensiones...

Anita ha querido repasar todos estos cambios que ha experimentado durante años, en un vídeo recopilación para su canal de YouTube: "Antes estaba mucho más flácida porque no hacía deporte, y eso no me gustaba. No me gustaba ningún deporte".

También ha hablado de su operación de pecho: "Lo tenía enorme y muy caído. Esto me acomplejaba bastante". Y también ha contado algo más sobre su primera cita con su actual pareja, Deiv Salvador: "Tenía unas extensiones horribles, muy chonis y con las puntas quemadísimas", ha confesado la joven.

Seguro que te interesa..

Anita Matamoros enseña cómo ha quedado su coche tras el accidente que sufrió