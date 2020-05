Anita Matamoros se sometía hace dos años una reducción de pecho. Después de muchos años de complejos, a sus 18 decidió pasar por quirófano y poner solución a su problema, tanto por cuestión de salud como por estética.

Pero ahora la influencer se ha sincerado con sus seguidores para revelar que volverá a someterse de nuevo a una operación de pecho. Y es que Anita se ha encontrado con dos problemillas: la fea cicatriz que se le quedó y que el vuelto se la ha vuelto a caer levemente.

"Uno de los dos pechos me ha quedado con una cicatriz muy fea porque no se ha curado bien y eso es algo que a mí estéticamente no me gusta. También cuando me operé las tenía súper bien, pero dos años después se me han vuelto a caer un poco. No tiene sentido haber pasado por quirófano para que no tenga un resultado que me guste del todo. Mi madre se hizo la misma operación, pero la diferencia es que mi madre se puso prótesis. Por lo tanto, me voy a poner prótesis", ha confesado.

Anita ha revelado que la operación tendrá lugar el próximo 19 de mayo. Es más, este mismo jueves va a hacer un directo con el doctor que va a operarla para resolver algunas dudas.

