La increíble y carísima colección de zapatos de lujo de Anita Matamoros: "No me lo puedo creer, con lo que una familia vive un mes"

Anita Matamoros continúa mostrando su vida de lujo por redes sociales. Después de enseñarnos durante todo el verano lo bien que se lo ha pasado con su novio David Salvador y de haber recibido alguna que otra crítica acusándola de "no dar palo al agua", críticas a las que la joven contestó en su momento, la pequeña de los Matamoros ha querido compartir algo más, en esta ocasión a través de su canal de YouTube.

Una de las obsesiones que ha confesado ha sido la que tiene por los zapatos y por esto ha decidido mostrar la increíble colección de zapatos de lujo que tiene entre los que encontramos marcas como Versace, Dior, Saint Laurent, Roberto Cavalli o Jimmy Choo y en la que ninguno baja de los 500 euros y llegan hasta los casi 1.000 euros. En el vídeo además ha reconocido que es algo que le viene de familia: "Mi madre siempre ha llevado tacones y yo de pequeña se los quitaba para andar por casa".

Como era de esperar, las críticas hacia este vídeo no han tardado en llegar: "Dios santo... No me lo puedo creer... Con lo que una familia vive un mes se compra unos zapatos..." o "No creo que la gente en los tiempos q corren estén para comprarse zapatitos de 1000 euros, que humildad".

