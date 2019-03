Angy Fernández: De niña a mujer

La niña emo de los piercings y cortes de pelo extraños le da paso a una mujer moderna, decidida y muy trendy. Así es la nueva Angy Fernández, una ganadora nata que ha demostrado ser una ARTISTAZA (con mayúsculas) en el programa más divertido, 'retro' (muy noventero, todo hay que decirlo) y que ha batido récords de audiencia: 'Tu cara me suena'. Porque sí señores, como dice nuestro lema: aquí entretenemos así.

Recuerdo aquellos looks imposibles de Angy Fernández cuando empezó en Física o Química. Pero no, no me refiero a cómo la vestía el equipo de estilismo de la serie, sino a cómo decidía aparecer en público. Los resumiré en una palabra: ¡Matadores! Se le veía un poco 'dudosa' en las alfombras rojas y photocalls.

De hecho, me atrevería a decir que a Angy le ha ocurrido exactamente lo mismo que a Kristen Stewart. Una niña que de repente triunfó y no sabía muy bien como adaptarse a la nueva situación (vestidos inadecuados, peinados demodé, maquillaje anticuado, poses forzadas) y que ahora es muchísimo más madura, sofisticada... más mujer.

Ahora vemos a una chica mucho más trendy, decidida, guapa, que se preocupa por la moda y que enseña a vestir bien a niñas que quieren ser como ella, porque fans tiene para parar un tren. Si tuviera que definir su estilo diría que es soft-punk, muy de artista del siglo XXI.

Desde aquí quiero darle la enhorabuena a Angy, no sólo porque haya ganado merecidamente 'Tu cara me suena', sino también por haber ganado puntos e ir subiendo poco a poco en el raking de las más trendies de España. ¡FELICIDADES!