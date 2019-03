Ana Torroja, una estrella muy camaleónica

Lo confieso. Desde que tengo uso de razón soy fan de esta mujer. Recuerdo cuando viajaba con mis padres en coche a cualquier punta de España y oíamos Mecano sin parar. Con 7-8 años (e incluso menos) me sabía temas de Descanso Dominical. Era mi disco favorito. Ni Bom Bom Chip ni Xuxa. Yo era (y soy) de Ana Torroja.

Cuando Mecano decidió hacer un paréntesis (o poner punto y final, lo del paréntesis lo decimos todos los fans jejeje) seguí a Ana en toda su trayectoria en solitario. La fui a ver en todos sus conciertos. ¿Mi favorito? Su gira con Miguel Bosé (otro miembro del jurado). Un espectáculo nuevo pero lleno de recuerdos de mi infancia…

Y vosotros diréis “¿por qué este tío me está contando esta loncha inhumana?” Pues porque el look de Ana Torroja no se entendería sin hablar de toda su trayectoria profesional. Ella es camaleónica, se adapta a todo. Su imagen andrógina en Mecano la llevó a lo más alto, luego pasó a ser más sensual, para después convertirse en toda una diva fashionista con tacón de aguja y paillettes, cabeza semi-rapada y tinte rubio.

¿Lo próximo? Con ella nunca se sabe, y me encanta que así sea porque es lo que le hace a la Torroja ser ÚNICA.