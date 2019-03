Ana Obregón, Selena Gomez y Sofía Vergara, entre las famosas que han lucido los bikinis menos favorecedores

Eso de que hay gente que se puede poner cualquier cosa es uno de los grandes mitos de la moda. Y es que, por muy divina que esté una, hay prendas que son imposibles hasta para los mejores cuerpos del planeta.

Esto mismo les pasa a muchas celebrities que no eligen con cuidado sus looks de baño y acaban cometiendo algunos de los mayores crímenes de moda imaginables. No dar con la talla adecuada, las formas extravagantes y los estampados psicodélicos son algunos de los factores que te pueden jugar una mala pasada y si combinas los tres, como es el caso de Pilar Rubio, el resultado es todo un despropósito.

Mariah Carey, Kesha, Selena Gomez y Demi Lovato son algunas de las famosas que no han estado muy acertadas con la talla de sus trajes de baño que, generalmente, por ser más pequeños de lo debido han dejado al descubierto más carne de la necesaria.

Carmen Lomana, Ana Obregón y Sofía Vergara son de las que apuestan por los coloridos e imposibles trikinis, mientras que otras como Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens se decantan por los estampados psicodélicos de inspiración ochentera.