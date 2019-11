Si hace pocas horas descubríamos el nuevo look de Edurne, que ha apostado por un flequillo versátil y por ponerse más rubia; ahora ha sido la presentadora Ana Morgade la que nos ha dejado completamente impactados con su nuevo look.

Ana Morgade se ha atrevido con un arriesgado look tiñéndose las puntas de un rojo muy llamativo.

"OOPS I did it again! PELO ROSSSI PELO ROSSSIII!!! #SaTeñío #PeloDeChicle #LocoPeloLoco", escribe la presentadora del programa 'Yu no te pierdas nada' en el post que ha compartido con sus seguidores de Instagram.

Un look que según una de sus seguidoras ya está un poquito pasado de moda: "¿En 2019 siguen estando de moda las mechas californianas rosas?"… Pero Ana Morgade ha dejado claro que ella se lo ha hecho porque ha querido no porque siga modas, así le ha respondido la presentadora a esta usuaria: "Yo qué sé, a la moda no he ido en la vida!".