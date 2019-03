Ana Morgade, Justin Bieber, Johnny Depp o Guti, entre los famosos ‘gafapasta’ que ven perfectamente

LOS FAMOSOS LLEVAN ESTE COMPLEMENTO COMO PARTE DEL LOOK

Siguen siendo una tendencia y rara es la vez que no se las hemos visto a algún famoso. Las gafas de pasta ya son un complemento más del look de muchas de nuestras celebrities que, aunque nos hagan creer que las necesitan, ¡nada de eso! Cristiano Ronaldo, Ana Morgade, Johnny Depp, Guti o David Beckham son unos ‘gafapasta’ de corta y pega. Se colocan la montura sin cristales graduados por estética, aunque de algunos te sorprenderías puesto que siempre los has conocido con gafas…