Ana Milán: "Cuando Jorge me dio el anillo casi me desmayo"

Definir a Ana Milán en una sola palabra es bastante complicado ya que su persona aglutina una gran cantidad de virtudes. Pero si tuviese que quedarme con un solo calificativo diría que ella es AUTÉNTICA.

Y así fue su boda. Un reducido número de personas pudieron compartir con ella, y su ahora marido Jorge (que iba guapísimo de Lanvin), el momento más feliz de su vida.

Para este día, las novias suelen tardar muchísimo en elegir el look. Se tiran meses y meses buscándolo todo. Pero Ana, hasta en esto, es diferente a las demás: “Siempre supe que me casaría así y no hubo tiempo de elección. Simplemente llegué y les conté lo que quería a Belén Barbero de Beba’s Closet, puro arte, y a Alberto Cerdán, el artista que me peinó y un grandísimo profesional. Y… ¡ellos lo hicieron realidad!”

El vestido, como comenta Ana, ha sido elaborado por Belén Barbero para Beba’s Closet, y señala que eligió a esta diseñadora “Por su artesanía y porque la primera vez que nos sentamos a hablar entendió perfectamente lo que quería. Fue cuestión de feeling”.

El look está compuesto por vestido y peinado greco-romano más un broche precioso de la firma Bárcena: “Me enamoré de ese broche en el escaparate de Bárcena. ¡Fue un flechazo absoluto!” Y no es para menos. Esa joya le da un punto art decó al estilismo que quita el hipo a cualquier fashionista. Una mezcla de estilos que, como bien dice Ana “mi vida, mi casa, mi armario… todo en mí es una mezcla de estilos. Yo soy así y así tenía que ser mi look de novia”.

Y todos os preguntaréis… ¿y el anillo? “Es el de compromiso. Cuando Jorge me lo dio casi me desmayo. Tiene oro blanco, diamantes y mucho amor. Es lo más bonito del mundo”.

Desde celebrities.es volvemos a darte la enhorabuena por tu felicidad y que dure hasta la eternidad. Y sí Ana, ¡estabas guapísima! Pero no sólo por el estilismo, sino también por tu ojos y sonrisa: radiaban felicidad. Feliz vida, feliz todo… ¡Que viva la novia!